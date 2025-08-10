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Midnight lounge и джаз

Циферблат
проспект Соколова, 46

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от 700₽ до 1000₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Вечер живого звучания саксофона и рояля — концерт камерного дуэта Midnight lounge. В программе — smooth-джаз, российская и зарубежная эстрада, любимые мелодии в новых аранжировках и музыкальные истории, от которых становится чуть теплее. Александр Бобров — саксофонист, солист оркестра Ростовского государственного музыкального театра, лауреат джазовых конкурсов и участник множества проектов. Мария Кабальските — джазовая пианистка, вокалистка, композитор и душа множества музыкальных коллективов. Это вечер, когда не хочется торопиться, а просто сидеть с чашкой чая и слушать, как музыка говорит за тебя. Стоимость — 500 рублей + тарифы Циферблата (3,5 рубля/минута)

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