Вечер живого звучания саксофона и рояля — концерт камерного дуэта Midnight lounge. В программе — smooth-джаз, российская и зарубежная эстрада, любимые мелодии в новых аранжировках и музыкальные истории, от которых становится чуть теплее. Александр Бобров — саксофонист, солист оркестра Ростовского государственного музыкального театра, лауреат джазовых конкурсов и участник множества проектов. Мария Кабальските — джазовая пианистка, вокалистка, композитор и душа множества музыкальных коллективов. Это вечер, когда не хочется торопиться, а просто сидеть с чашкой чая и слушать, как музыка говорит за тебя. Стоимость — 500 рублей + тарифы Циферблата (3,5 рубля/минута)