ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Meteora

Буду Дайв, улица Суворова, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Meteora возвращается в Буду Dive бар, а значит — легендарные хиты Linkin Park снова прозвучат на нашей сцене. Готовят вечер с громким живым звуком, знакомыми треками, мощной подачей и той самой энергетикой, когда зал поёт вместе с группой. Если любишь Linkin Park, живые концерты и атмосферу, где можно не просто слушать, а проживать каждую песню — 6 июня тебе точно сюда.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста