Meteora возвращается в Буду Dive бар, а значит — легендарные хиты Linkin Park снова прозвучат на нашей сцене. Готовят вечер с громким живым звуком, знакомыми треками, мощной подачей и той самой энергетикой, когда зал поёт вместе с группой. Если любишь Linkin Park, живые концерты и атмосферу, где можно не просто слушать, а проживать каждую песню — 6 июня тебе точно сюда.