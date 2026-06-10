Погрузишься в историю Met Gala, разберёшь самые скандальные образы и закулисье самого обсуждаемого модного бала в мире — с Анной Винтур и её легендарными правилами игры в стиль. В стоимость включено: — welcome drink (бокал игристого) — сет закусок от ресторана «Лило» — увлекательное погружение в мир моды и стиля — фоторепортаж мероприятия Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.