Меняльник — это тематическое мероприятие, исток которого лежит в книге «Дом в котором...», для тех, кто хочет обменять старую или ненужную, но симпатичную вещь на нечто новое и полезное. Иными словами, на меняльнике люди обмениваются вещами, чтобы дать им шанс на новую жизнь. Для прохода на мероприятие тебе необходимо внести донат (наличными) на входе от 200 руб, а так же зарегистрироваться по ссылке.