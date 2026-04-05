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Меняльник

арт-пространство "Komvarand", улица 19-я Линия, 53А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Меняльник — это тематическое мероприятие, исток которого лежит в книге «Дом в котором...», для тех, кто хочет обменять старую или ненужную, но симпатичную вещь на нечто новое и полезное. Иными словами, на меняльнике люди обмениваются вещами, чтобы дать им шанс на новую жизнь.  Для прохода на мероприятие тебе необходимо внести донат (наличными) на входе от 200 руб, а так же зарегистрироваться по ссылке.

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