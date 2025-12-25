Программа экскурсии знакомит с традициями стеклодувного мастерства и показывает основные принципы работы с горячим стеклом. Будут рассказывать о стекле и его истории. На твоих глазах произойдёт превращение расплавленной горячей массы стекла в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах, оно бывает пластичным, как мёд, и хрупким как, тонкий лёд. Экскурсия в стеклодувную мастерскую для ознакомления со стекольным делом — это прекрасная возможность попасть в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с интереснейшей профессией, увидеть старинное ремесло в современной интерпретации, узнать как происходит процесс изготовления от бокала до дизайнерской люстры, увидеть своими глазами, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр. График работы выставки: Пн–Пт — 09:00–18:00 Сб–Вс — выходной Просьба от организатора, сразу после приобретения билетов на экскурсию связаться с ним по телефону +8 (988) 549-77-87 и подтвердить своё присутствие.