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Мастерская художественного стекла Игнатовых

Мастерская художественного стекла Игнатовых, Волоколамская улица, 3к4

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от 850₽ до 1350₽
Возраст 12+

Про событие

Программа экскурсии знакомит с традициями стеклодувного мастерства и показывает основные принципы работы с горячим стеклом. Будут рассказывать о стекле и его истории. На твоих глазах произойдёт превращение расплавленной горячей массы стекла в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах, оно бывает пластичным, как мёд, и хрупким как, тонкий лёд. Экскурсия в стеклодувную мастерскую для ознакомления со стекольным делом — это прекрасная возможность попасть в завораживающий мир горячего стекла, познакомиться с интереснейшей профессией, увидеть старинное ремесло в современной интерпретации, узнать как происходит процесс изготовления от бокала до дизайнерской люстры, увидеть своими глазами, как бесформенная жидкая масса превращается в настоящий шедевр. График работы выставки: Пн–Пт — 09:00–18:00 Сб–Вс — выходной Просьба от организатора, сразу после приобретения билетов на экскурсию связаться с ним по телефону +8 (988) 549-77-87 и подтвердить своё присутствие.

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