Погрузись в древнее японское искусство и создай собственный бонсай под руководством старшего мастера цветочного бутика boqet.ru. Что тебя ждет: — Основы философии и эстетики бонсай — Практика: выбор растения, формирование кроны и стиля — Секреты ухода за миниатюрным деревом — Все материалы предоставляются (растение, горшок, грунт, инструменты) Бонсай — это медитация, творчество и гармония в одном горшке. Унеси с собой не просто растение, а живое произведение искусства!