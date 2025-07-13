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Мастер-класс по созданию бонсая на основе фикуса
Теплица.бережно, улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Погрузись в древнее японское искусство и создай собственный бонсай под руководством старшего мастера цветочного бутика boqet.ru. Что тебя ждет: — Основы философии и эстетики бонсай — Практика: выбор растения, формирование кроны и стиля — Секреты ухода за миниатюрным деревом — Все материалы предоставляются (растение, горшок, грунт, инструменты) Бонсай — это медитация, творчество и гармония в одном горшке. Унеси с собой не просто растение, а живое произведение искусства!
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