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Создание коллажированных открыток

проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 210₽ до 420₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

В воскресенье ты сможешь перевести эмоции в творчество. Вместе с другими гостями ты создашь коллажированные открытки, вдохновлённые произведениями «Палата №6» и «Повелитель мух». Это не просто мастер-класс, а возможность визуально выразить то, как ты видишь книги. Все материалы с организаторов, а атмосфера с тебя! Приходи в Циферблат, если хочешь поделиться впечатлениями, вдохновиться и сохранить эмоции от книг в арт-формате.

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