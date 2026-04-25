Mary Gu — одна из самых ярких поп-артисток последних лет. Искренность, трогательная лирика, берущие за душу мелодии — главные особенности творчества Mary Gu, а свой жанр артистка описывает как «лиричный думающий поп». Среди ее больших хитов — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и другие. Сейчас певица собирает полные залы на своих концертах по всей стране и выступает на крупнейших отечественных музыкальных фестивалях.