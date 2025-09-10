Мартирос Сарьян. Жизнеутверждающая сила искусства
Benamar, улица Ченцова, 12/42
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда
Про событие
Вечер, на котором Софья Сарьян — внучка известного ростовчанина, великого художника Мартироса Сарьяна, откроет для тебя двери в историю Сарьяна и его искусство. Искусство великого армянского художника Мартироса Сарьяна обладает невероятно позитивной силой жизнеутверждения. Он черпал её из своей неиссякаемой веры в созидательную силу природы и космоса. Даже в самые тяжелые, трагические периоды жизни художник умел находить в себе силы для борьбы с печалью и горестями и дарил людям светлое, красочное, гуманистическое искусство. В стоимость включено: — Увлекательное путешествие в историю; — Основное блюдо от шеф-повара ресторана Emerald; — Напиток на выбор (бокал вина или чай/кофе); — Репортажная съёмка.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи