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Мартирос Сарьян. Жизнеутверждающая сила искусства

Benamar, улица Ченцова, 12/42

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Вечер, на котором Софья Сарьян — внучка известного ростовчанина, великого художника Мартироса Сарьяна, откроет для тебя двери в историю Сарьяна и его искусство. Искусство великого армянского художника Мартироса Сарьяна обладает невероятно позитивной силой жизнеутверждения. Он черпал её из своей неиссякаемой веры в созидательную силу природы и космоса. Даже в самые тяжелые, трагические периоды жизни художник умел находить в себе силы для борьбы с печалью и горестями и дарил людям светлое, красочное, гуманистическое искусство. В стоимость включено: — Увлекательное путешествие в историю; — Основное блюдо от шеф-повара ресторана Emerald; — Напиток на выбор (бокал вина или чай/кофе); — Репортажная съёмка.

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