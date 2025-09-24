Мартирос Сарьян. Солнце на холсте
Особняк братьев Мартын | «Шолохов-Центр», Большая Садовая улица, 125/69
Начало:
Завершение:
1700₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Лекция о жизни и творчестве выдающегося армянского живописца из Ростова-на-Дону, чьи полотна покорили мир.
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