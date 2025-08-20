Уральский индипоп квартет, появившийся в начале 2010-х. За плечами коллектива: пять альбомов, десятки синглов, ремиксов, фестивалей и концертов от Чукотки до Петербурга. Песни «Её глаза» и «Ветер сдувает с крыш» неоднократно попадали в топ музыкальных сервисов и продолжают находиться в эфирах радио и ТВ. Песни ребят звучат в саундтреках к российским полнометражным фильмам и сериалам, а в картине «Отпуск» телеканала ТНТ группа снялась полным составом в роли самих же себя. За время своего существования четверка обрела статус романтиков, космонавтов и мечтателей, а также стала известна по совместным работам с «Мумий Тролль», «Сансара», Варварой Визбор, Феликсом Бондаревым, Инной Стил и многими другими знаковыми артистами.