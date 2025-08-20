ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Марсу нужны любовники

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Уральский индипоп квартет, появившийся в начале 2010-х. За плечами коллектива: пять альбомов, десятки синглов, ремиксов, фестивалей и концертов от Чукотки до Петербурга. Песни «Её глаза» и «Ветер сдувает с крыш» неоднократно попадали в топ музыкальных сервисов и продолжают находиться в эфирах радио и ТВ. Песни ребят звучат в саундтреках к российским полнометражным фильмам и сериалам, а в картине «Отпуск» телеканала ТНТ группа снялась полным составом в роли самих же себя. За время своего существования четверка обрела статус романтиков, космонавтов и мечтателей, а также стала известна по совместным работам с «Мумий Тролль», «Сансара», Варварой Визбор, Феликсом Бондаревым, Инной Стил и многими другими знаковыми артистами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста