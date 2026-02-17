Лекция об одном из самых выдающихся авангардистов ХХ века. Он писал мир таким, каким чувствовал его изнутри: нарушая пропорции, игнорируя законы классической композиции и создавая собственную, узнаваемую реальность. В его живописи цвет становится эмоцией, а воспоминания образом. Трогательный и романтичный, всё время будто бы всматривающийся за границы жизни человека, парящий над городом мечтатель — Марк Шагал. На лекции «Марк Шагал. Между небом и землёй» вместе с искусствоведом Антониной Нарыжной поговорят о художнике, чьё творчество сформировалось между двумя мирами — Россией и Францией, традицией и авангардом, личной памятью и художественным вымыслом. Проследим, как рождался его особый язык, как ранний опыт и культурные корни повлияли на живопись и почему тема семьи, дома и любви стала для Шагала центральной. На лекции ты узнаешь: Символы, образы и цвета в работах Шагала: почему он сознательно отказывается от классических правил? Как художник, который сам себя считал необучаемым — стал международным арт-светилой? Почему воображение и детский вымысел стали для Шагала основой творчества? Как менялось его искусство во Франции и что в нём он сохранил неизменным до конца жизни? Лекция поможет лучше понять художественный мир Марка Шагала и глубже прочувствовать, как личный опыт и внутренняя свобода создают собственный узнаваемый стиль и формируют язык мирового искусства XX века. Лектор — Антонина Нарыжная. Искусствовед, заместитель директора по научной работе Ростовского областного музея изобразительных искусств, эксперт по произведениям искусства. Автор лекций «Маяка», «Русская икона: кто на кого смотрит?», «Цикл лекций о титанах эпохи Возрождения», «Цикл лекций о самых грандиозных музеях мира».