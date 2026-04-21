Манапарт
Родня, Красноармейская улица, 33
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от 1800₽ до 4100₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Ощути катарсис, полный огня, ритма и глубоких эмоций. В программе новые города, премьеры песен с предстоящего альбом и любимые хиты. А жителей Москвы и Санкт-Петербурга ожидают яркие шоу с участием специальных гостей.
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