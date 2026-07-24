Программа-посвящение женщинам, которые сделали джазовый вокал таким, каким мы его знаем: с безупречной интонацией, свободой, драмой в полутонах. Здесь джаз звучит не как фон, а как большое сценическое искусство, где одна интонация может сказать больше, чем длинный монолог. «Великие леди джаза» это музыка эпохи, когда голос был главным инструментом, а песня превращалась в историю. В программе прозвучат жемчужины джазового репертуара, ассоциируемые с легендарными певицами мировой сцены. От изящного свинга и сияющих стандартов до камерной лирики и блюзовой глубины. Вечер-посвящение — возможность услышать джаз таким, каким его любят во всём мире: живым, стильным, чувственным.