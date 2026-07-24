ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Магия свечей «Великие леди джаза»

Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Программа-посвящение женщинам, которые сделали джазовый вокал таким, каким мы его знаем: с безупречной интонацией, свободой, драмой в полутонах. Здесь джаз звучит не как фон, а как большое сценическое искусство, где одна интонация может сказать больше, чем длинный монолог. «Великие леди джаза» это музыка эпохи, когда голос был главным инструментом, а песня превращалась в историю. В программе прозвучат жемчужины джазового репертуара, ассоциируемые с легендарными певицами мировой сцены. От изящного свинга и сияющих стандартов до камерной лирики и блюзовой глубины. Вечер-посвящение — возможность услышать джаз таким, каким его любят во всём мире: живым, стильным, чувственным.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста