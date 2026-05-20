В сердце арт-пространства «Особняк 1898», старинном зале, окружённом атмосферой истории и искусства, тебя ждёт уникальный музыкальный вечер, который станет настоящим праздником для всех ценителей классики рока, искателей вдохновения и поклонников группы The Beatles. The Beatles — это целая эпоха, изменившая мир музыки навсегда. Сформировавшись в Ливерпуле в середине 1960-х годов, квартет, состоящий из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, стал символом революционного звучания и новаторского подхода к созданию музыки. Их творчество поражает своим разнообразием и глубиной. От энергичных хитов до философских и экспериментальных композиций, The Beatles всегда находили способ удивлять своих поклонников. В волшебном арт-пространстве «Особняк 1898», наполненном мерцанием сотни свечей, в исполнении блистательных виртуозных музыкантов — трибьют-группы Father McKenzie – прозвучат лучшие хиты легендарной четверки: «Yesterday», «Let it be», «Girl» и многие другие. В каждом из этих сочинений — магия, которая продолжает завораживать и сегодня, делая The Beatles истинными легендами, чьи песни будут жить вечно.