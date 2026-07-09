Магия свечей «Королевская симфония»
Большая Садовая улица, 64
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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Солисты Virtuoso Show Orchestra представляют концертную программу «Queen Symphony» – музыку группы, которая задала планку рок-шоу на десятилетия. Queen соединили стадионную энергию с почти оперной драматургией и превратили концерт в настоящее сценическое действие. Яркое экспериментальное звучание, разнообразие жанров и стилей группы обретёт новое прочтение в авторских аранжировках: от мощного импульса We Will Rock You до размаха Bohemian Rhapsody, от драйва Another One Bites the Dust до лирики Who Wants to Live Forever и Love of My Life.
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