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Магия свечей «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке»

Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Пространство, где джаз звучит особенно пронзительно: старинный особняк, мягкий свет сотен свечей и музыка, которая умеет говорить о чувствах лучше любых слов. Неважно, занято или свободно ваше сердце сегодня — романтический джаз создаёт то самое настроение, когда хочется улыбаться, а городская суета уходит на второй план. Для тебя прозвучат жемчужины романтического джаза в исполнении первоклассного Buon Gusto Band. В программе — изысканные хиты, ставшие символами жанра: L.O.V.E., Fly Me to the Moon, All of Me и другие мелодии, в которых есть блеск, нежность и та самая пронзительная интонация, ради которой джаз любят десятилетиями. «Романтический джаз в особняке» — это вечер, который возвращает ощущение лёгкости и праздника: как будто впереди свидание, как будто лето никуда не уходило, как будто музыка может сделать всё вокруг немного красивее. Свечи, старые стены, живой звук и блестящее исполнение сложатся в событие, которое хочется повторить — и которое точно останется с тобой надолго.

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