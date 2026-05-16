Пространство, где джаз звучит особенно пронзительно: старинный особняк, мягкий свет сотен свечей и музыка, которая умеет говорить о чувствах лучше любых слов. Неважно, занято или свободно ваше сердце сегодня — романтический джаз создаёт то самое настроение, когда хочется улыбаться, а городская суета уходит на второй план. Для тебя прозвучат жемчужины романтического джаза в исполнении первоклассного Buon Gusto Band. В программе — изысканные хиты, ставшие символами жанра: L.O.V.E., Fly Me to the Moon, All of Me и другие мелодии, в которых есть блеск, нежность и та самая пронзительная интонация, ради которой джаз любят десятилетиями. «Романтический джаз в особняке» — это вечер, который возвращает ощущение лёгкости и праздника: как будто впереди свидание, как будто лето никуда не уходило, как будто музыка может сделать всё вокруг немного красивее. Свечи, старые стены, живой звук и блестящее исполнение сложатся в событие, которое хочется повторить — и которое точно останется с тобой надолго.