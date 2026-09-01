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Магия свечей «Королевская симфония» | «Queen Symphony»

Арт-пространство «Особняк 1898», Большая Садовая улица, 64

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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Квинтет Passione представляют концертную программу «Королевская симфония» | «Queen Symphony» – музыку группы, которая задала планку рок-шоу на десятилетия. Queen соединили стадионную энергию с почти оперной драматургией и превратили концерт в настоящее сценическое действие. Яркое экспериментальное звучание, разнообразие жанров и стилей группы обретёт новое прочтение в авторских аранжировках: от мощного импульса We Will Rock You до размаха Bohemian Rhapsody, от драйва Another One Bites the Dust до лирики Who Wants to Live Forever и Love of My Life.

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