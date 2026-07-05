Вечер, посвящённый легенде джаза, чьё имя стало синонимом совершенства в мире музыки – Элле Фицджеральд. В этот вечер ты услышишь самые культовые хиты, которые стали неотъемлемой частью джазовой истории и до сих пор вдохновляют тысячи поклонников по всему миру. Загадочные, искренние и чувственные произведения оживут в исполнении талантливых музыкантов, создавая атмосферу, которую нельзя передать словами. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная путешествие в мир джаза, где каждый аккорд и каждый момент наполнены эмоциями и энергией.