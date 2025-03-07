В винном баре «Гороскоп» экскурсовод Марина Натальян и краевед Геннадий Крольман прочитают лекцию о женщинах в истории Ростова. Они расскажут истории о верности, ревности, романтике, сильных чувствах. В программе: — можно ли прождать своего любимого десять лет? — как найти девушку в Нахичевани XIX века? — каким образом можно вытащить мужа из под расстрела? — какая ростовчанка стояла у истоков праздника 8 марта? — может ли неразделённая любовь стать основой для работы всей жизни? — феминистка, ставшая в XIX веке вегетарианкой и любящей женой — первая леди Израиля и её сложные отношения с мужем — авторка концепта коллективного бессознательного и влечения к смерти Ты узнаешь о женщинах, которые не только оставили свой след в Ростове-на-Дону, но и изменили мир. Запись в личных сообщениях в Telegram: @velocirapture