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Любовь и путешествия

Ростовский академический молодёжный театр
площадь Свободы, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Душевные истории. Спектакль «Любовь и путешествия» создан студентами актёрского факультета ВГИК им. С. А. Герасимова (мастерская народного артиста РФ Владимира Фокина и заслуженного артиста РФ Николая Ханжарова), по мотивам рассказов Виктории Токаревой «Любовь и путешествия» и «Нам нужно общение». Виктория Токарева — русский прозаик, автор сценария таких культовых советских фильмов, как «Джентльмены удачи», «Мимино», «Шла собака по роялю». Её проза похожа на беседу с человеком, прожившим долгую жизнь. Виктория Токарева даёт мягкие советы, которые ненавязчиво мудры, а истории западают прямо в сердце. В основе спектакля — две истории о выборе, поиске возможности свободы и счастья. Главные герои — те, кого называют «обычными людьми». Андрей Прокушев, герой первой истории, таксист с самым простым образом жизни: работа, быт и пресная семейная рутина. Однажды директор таксопарка предлагает Прокушеву путёвки во Францию, и это кардинально меняет его жизнь… Вторая история рассказывает об Андрее Гаврилине, чьи отношения с супругой находятся на грани разрыва. После неожиданной ссоры Андрей решает уйти из дома и снять дачу у приятеля, где его встречают кошка Клава с котёнком. Внезапно Андрей осознаёт, что он начинает понимать язык животных… Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут с антрактом.

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