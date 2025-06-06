Душевные истории. Спектакль «Любовь и путешествия» создан студентами актёрского факультета ВГИК им. С. А. Герасимова (мастерская народного артиста РФ Владимира Фокина и заслуженного артиста РФ Николая Ханжарова), по мотивам рассказов Виктории Токаревой «Любовь и путешествия» и «Нам нужно общение». Виктория Токарева — русский прозаик, автор сценария таких культовых советских фильмов, как «Джентльмены удачи», «Мимино», «Шла собака по роялю». Её проза похожа на беседу с человеком, прожившим долгую жизнь. Виктория Токарева даёт мягкие советы, которые ненавязчиво мудры, а истории западают прямо в сердце. В основе спектакля — две истории о выборе, поиске возможности свободы и счастья. Главные герои — те, кого называют «обычными людьми». Андрей Прокушев, герой первой истории, таксист с самым простым образом жизни: работа, быт и пресная семейная рутина. Однажды директор таксопарка предлагает Прокушеву путёвки во Францию, и это кардинально меняет его жизнь… Вторая история рассказывает об Андрее Гаврилине, чьи отношения с супругой находятся на грани разрыва. После неожиданной ссоры Андрей решает уйти из дома и снять дачу у приятеля, где его встречают кошка Клава с котёнком. Внезапно Андрей осознаёт, что он начинает понимать язык животных… Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут с антрактом.