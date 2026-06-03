Как создавалась главная luxury-империя мира? Поговорят о брендах LVMH, кризисах индустрии роскоши и феномене Бернара Арно — человека, превратившего люкс в мировую власть. Гастроужин в атмосфере французской эстетики и высокой кухни. В стоимость включено: — welcome-зона; — три подачи блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — увлекательное погружение в мир моды и стиля; — фотосъёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.