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LVMH: Империя роскоши

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

6400₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Как создавалась главная luxury-империя мира? Поговорят о брендах LVMH, кризисах индустрии роскоши и феномене Бернара Арно — человека, превратившего люкс в мировую власть. Гастроужин в атмосфере французской эстетики и высокой кухни. В стоимость включено: — welcome-зона; — три подачи блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — увлекательное погружение в мир моды и стиля; — фотосъёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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