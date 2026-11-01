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Lumisfera. Мировые хиты при свечах

ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3

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Завершение:

от 2500₽ до 6200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Великие истории в сиянии 3 000 свечей. Отдых души и красивая пауза в потоке осенних дел: путешествие в музыкальные вселенные «Амели», «Гладиатора», «Игры престолов». «Мировые хиты при свечах» — концерт, в котором знакомые мелодии становятся входом в разные киновселенные и эмоциональные состояния: нежность и ностальгию, энергию и свободу. В сиянии свечей и живом звучании оркестра Lumisfera эти миры сменяют друг друга, создавая цельную музыкальную историю. Ты узнаешь эти мелодии с первых нот, потому что у каждой уже есть своё место в памяти: через музыку вспомнишь не столько сцены из фильмов, сколько людей, места и события, проживёшь давно забытые чувства и создашь новые воспоминания. Программа: Людовико Эйнауди — Una Mattina Ханс Циммер — Angels and Demons (из к/ф «Ангелы и демоны») Ян Тирсен — La Valse d’Amélie (из к/ф «Амели») Макс Рихтер — November Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»

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