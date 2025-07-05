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Лула-девичник: создание сакрального оберега

Фурмановская улица, 79/41

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Завершение:

от 3000₽ до 4000₽
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Утренний творческий ритуал, где женская энергия, природная магия и рукоделие сплетаются в единый узор. Что тебя ждёт: — Создание уникального украшения-оберега из натуральных камней и нитей — твой личный талисман силы и защиты. — Погружение в традиции Лулы — древнего искусства, где каждая деталь наполнена смыслом: цвета, узлы, камни – всё работает на твоё намерение. — Уютная атмосфера, чай с травами и душевные беседы в кругу вдохновляющих женщин. Почему Лула? В славянской и других традициях нитяные обереги (наузы, ловцы снов) считались мощными защитниками. Каждый узел завязывается с заговором, а камни усиливают энергию – для любви, достатка или гармонии. Стоимость мастер-класса до 30 июня — 3000 руб, стоимость после — 4000руб. Бронирование мест по телефону — 89381243675

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