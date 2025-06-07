Выбор редакции
LM Fest: Книга не лучше фильма
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, Университетский переулок, 93, аудитория 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Выставки
Фестивали
Про событие
Лекция о кинематографе и литературе, в рамках которой ты попытаешься разобраться, что такое экранизация и адаптация, почему сравнивать фильм и его первоисточник является бесполезным решением, и при чем здесь Древняя Греция. Поговоришь о Кубрике и Проппе, Гарри Поттере и Пушкине, царе Эдипе и котиках (куда же без них). Лектор: Сергей Перепелкин, заведующий учебной мастерской медиацентра ИФЖиМКК, филолог с камерой и недосыпом. Лекция в рамках фестиваля Lumos Maxima Fest.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи