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LM Fest: Книга не лучше фильма

Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, Университетский переулок, 93, аудитория 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Выставки
Фестивали

Про событие

Лекция о кинематографе и литературе, в рамках которой ты попытаешься разобраться, что такое экранизация и адаптация, почему сравнивать фильм и его первоисточник является бесполезным решением, и при чем здесь Древняя Греция. Поговоришь о Кубрике и Проппе, Гарри Поттере и Пушкине, царе Эдипе и котиках (куда же без них). Лектор: Сергей Перепелкин, заведующий учебной мастерской медиацентра ИФЖиМКК, филолог с камерой и недосыпом. Лекция в рамках фестиваля Lumos Maxima Fest.

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