Лекция о кинематографе и литературе, в рамках которой ты попытаешься разобраться, что такое экранизация и адаптация, почему сравнивать фильм и его первоисточник является бесполезным решением, и при чем здесь Древняя Греция. Поговоришь о Кубрике и Проппе, Гарри Поттере и Пушкине, царе Эдипе и котиках (куда же без них). Лектор: Сергей Перепелкин, заведующий учебной мастерской медиацентра ИФЖиМКК, филолог с камерой и недосыпом. Лекция в рамках фестиваля Lumos Maxima Fest.