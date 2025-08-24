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Про событие
Вечер для тех, кто любит атмосферу поэзии и вдохновения! «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко» соберёт на одной сцене лучших чтецов и поэтов Ростова. Кто хочет, чтобы лето и поэзия не кончались — занимай лучшие места в баре, где даже бармены декламируют Маяковского! Состав резидентов: Альмалибре, Бучинова, Гордеева, Губанов, Медведева, Салтанова, Степаненко + лучшие участники наших Open MIC. + Будут спецгости, о которых расскажут чуть позже:) Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00.
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