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ЛитГост

O. W. Grant, улица Суворова, 2/54

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Вечер для тех, кто любит атмосферу поэзии и вдохновения! «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко» соберёт на одной сцене лучших чтецов и поэтов Ростова. Кто хочет, чтобы лето и поэзия не кончались — занимай лучшие места в баре, где даже бармены декламируют Маяковского! Состав резидентов: Альмалибре, Бучинова, Гордеева, Губанов, Медведева, Салтанова, Степаненко + лучшие участники наших Open MIC. + Будут спецгости, о которых расскажут чуть позже:) Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00.

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