Мистика пронизывает весь роман: от сюжета и персонажей до магических трансформаций, наград и возмездия. Как повлияло на Булгакова увлечение немецким мистицизмом XIX века? Как связаны создание романа и загадочные совпадения в жизни автора? Почему экранизации и постановки сопровождались странными препятствиями и мистическим влиянием на актеров? Где заканчиваются случайные совпадения и начинаются настоящие пророчества? Почему именно любовь связывает между собой мир людей и потусторонние силы? Сомелье Виктория Зубкова готовит увлекательный рассказ о мистической ауре «Мастера и Маргариты», а также 5 ярких вин, отражающих главные метафоры и трансформации. Что попробуешь: Simonsvlei Rose Brut Western Cape WO (ЮАР, Западный Кейп) — розовое игристое брют, сорта: совиньон блан, шардоне, шенен блан, шираз; Finca Don Carlos White Blend Mendoza DO (Аргентина, Мендоса) — белое сухое, сорта: совиньон блан, шардоне, торронтес; Levitation Sauvignon Blanc Marlborough (Новая Зеландия, Мальборо) — белое сухое из совиньон блан; Raza Rose (Португалия, Винью Верде) — розовое сухое винью верде, сорта: виньяо, падейро, эспадейро; Amauta Absoluta Malbec El Porvenir Valley de Cafayate (Аргентина, Долина Кафейат) — красное сухое из мальбека. Плюс коктейль «Ведьмино зелье» по авторскому рецепту сомелье. Каждому гостю — ассорти европейских сыров с грецким орехом, фрукты и соленые крендельки. В стоимость билета входит: • дегустация 5 ярких вин и авторского коктейля; • ассорти лёгких закусок; • участие в розыгрыше сертификата от ресторана Siesta. Купить билеты: +79034608030 (телефон, WhatsApp, Telegram)