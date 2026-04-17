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  1. Ростов-на-Дону
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Литература с бокалом

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

В русской литературе преступление не «просто сюжет». Это способ увидеть человека насквозь — по жесту, паузе, странной мелочи. На вечере разберёшь, какие реальные уголовные дела «засветились» в русской литературе. Как Чехов, Гоголь, Достоевский, Булгаков и другие писатели работали с темой вины, мотива и улики, что они понимали в психологии преступника. А заодно попробуешь стили вин, которые не раз лились на страницах русской классики. Будешь пить: Цимлянский чёрный, Мальбек, Кагор, Мадеру Спикеры вечера: Лиза Лосева — писательница, журналист, лауреат литературных премий. Алексей Матвеенко — член Восточно-Европейской Ассоциации Сомелье и Экспертов, бренд-амбассадор компании "Цимлянские вина"

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