В русской литературе преступление не «просто сюжет». Это способ увидеть человека насквозь — по жесту, паузе, странной мелочи. На вечере разберёшь, какие реальные уголовные дела «засветились» в русской литературе. Как Чехов, Гоголь, Достоевский, Булгаков и другие писатели работали с темой вины, мотива и улики, что они понимали в психологии преступника. А заодно попробуешь стили вин, которые не раз лились на страницах русской классики. Будешь пить: Цимлянский чёрный, Мальбек, Кагор, Мадеру Спикеры вечера: Лиза Лосева — писательница, журналист, лауреат литературных премий. Алексей Матвеенко — член Восточно-Европейской Ассоциации Сомелье и Экспертов, бренд-амбассадор компании "Цимлянские вина"