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Lina Leptos

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Современный проект молодой эстрадно-джазовой певицы, обладающей многогранным тембром с широким диапазоном и уникальным фирменным звучанием. В этот вечер вместе с Линой на сцену Esse выйдут самые топовые музыканты Ростова-на-Дону (и не только). Именно они придадут этому вечеру настоящее профессиональное звучание, а их головокружительные импровизации никого не оставят равнодушными.

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