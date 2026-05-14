Lina Leptos
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Современный проект молодой эстрадно-джазовой певицы, обладающей многогранным тембром с широким диапазоном и уникальным фирменным звучанием. В этот вечер вместе с Линой на сцену Esse выйдут самые топовые музыканты Ростова-на-Дону (и не только). Именно они придадут этому вечеру настоящее профессиональное звучание, а их головокружительные импровизации никого не оставят равнодушными.
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