Современный проект молодой эстрадно-джазовой певицы, обладающей многогранным тембром с широким диапазоном и уникальным фирменным звучанием. В этот вечер вместе с Линой на сцену Esse выйдут самые топовые музыканты Ростова-на-Дону (и не только). Именно они придадут этому вечеру настоящее профессиональное звучание, а их головокружительные импровизации никого не оставят равнодушными.