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  1. Ростов-на-Дону
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Лекция за завтраком «Шедевры живописи»

проспект Чехова, 45Б

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Завершение:

4700₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Лекция за завтраком и посещение Ростовского областного музея изобразительных искусств. В стоимость включены завтрак в ресторане «Онегин дача», лекция, частная экскурсия, билеты в РОМИИ. Ты узнаешь, как эта коллекция попала в город и что делает её ценной. Встреча будет интересна тем, кто не знаком с выставкой западноевропейского искусства в Ростове-на-Дону и тем, кто уже посещал выставку, но хотел бы более глубоко погружения.

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