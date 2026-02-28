Лекция за завтраком и посещение Ростовского областного музея изобразительных искусств. В стоимость включены завтрак в ресторане «Онегин дача», лекция, частная экскурсия, билеты в РОМИИ. Ты узнаешь, как эта коллекция попала в город и что делает её ценной. Встреча будет интересна тем, кто не знаком с выставкой западноевропейского искусства в Ростове-на-Дону и тем, кто уже посещал выставку, но хотел бы более глубоко погружения.