Лекция за завтраком «Шедевры живописи»
проспект Чехова, 45Б
Начало:
Завершение:
4700₽
Возраст 16+
Выставки
Еда
Про событие
Лекция за завтраком и посещение Ростовского областного музея изобразительных искусств. В стоимость включены завтрак в ресторане «Онегин дача», лекция, частная экскурсия, билеты в РОМИИ. Ты узнаешь, как эта коллекция попала в город и что делает её ценной. Встреча будет интересна тем, кто не знаком с выставкой западноевропейского искусства в Ростове-на-Дону и тем, кто уже посещал выставку, но хотел бы более глубоко погружения.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи