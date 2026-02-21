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Лекция с музыкальным сопровождением

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Собирают ДНК джаза по молекулам Творческий проект. «Джаз для нас» открывает двери в мир истории джазового искусства. Стили и направления джаза, взаимодействие джаза и классики, этнические формы, опыты в сфере массовой музыки, страницы жизни и творчества знаменитых джазменов, истории появления популярных композиций и многое другое в формате научно-популярных лекций с музыкальным сопровождением. Автор проекта и спикер — Елена Лубяная, кандидат искусствоведения, лауреат международных джазовых конкурсов, педагог кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова. «10 главных джазовых композиций» Елена Лубяная, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, кандидат искусствоведения и автор проекта «Джаз для нас», представит уникальную программу, которая проведёт тебя через столетие развития джазового искусства. Что тебя ждёт: — 10 легендарных джазовых композиций, определивших развитие жанра; — увлекательные истории о создании шедевров и их авторах; — живое исполнение лучших образцов джазовой классики. Ты узнаешь: — как зарождался джаз и какие композиции стали его «визитной карточкой»; — какие истории скрываются за всемирно известными мелодиями; — что делает каждую из этих десяти композиций уникальной и почему они вошли в золотой фонд джаза.

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