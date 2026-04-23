Лекция с дегустацией
общество выпитых рюмок, Газетный переулок, 56
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
В этот вечер книжный клуб Boho Bookbar представит иного Шекспира: мастера интриг, заговоров и чёрного юмора. В программе: разбор жестоких злодеев, расшифровка тайных кодов в текстах и вечный вопрос: «А был ли автор на самом деле?» Стоимость: 1500 р. (включает в себя 2 настойки или чай) Бронь столика в ТГ
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