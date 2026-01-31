31 января — день особенный, ведь свой праздник справляет напиток, почитаемый в Обществе выпитых рюмок — водка. В сей день в 19:00 хозяйка Нина приглашает господ и дам на лекцию с дегустацией. Поговорят об истории и классификации, о стилях нынешних, о том, как водку пить со знанием дела, и где она ныне место своё нашла в коктейльной культуре. Вход свободный, но день субботний — посему столы просят бронировать заранее, дабы всем почётное место досталось. Пожалуйте отмечать этот день вместе, как водится, со знаниями и рюмкой в руке. Бронь столика в ТГ