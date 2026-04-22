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История ювелирного дома Картье

Галерея Астор, Буденновский проспект, 49/97

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1900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уникальная лекция, посвящённая легендарной ювелирной империи Cartier — символу роскоши, элегантности и мастерства, который покорил сердца королей, знаменитостей и коллекционеров по всему миру. Во время лекции ты отправишься в увлекательное путешествие по истории бренда с момента его основания в 1847 году в Париже и узнаешь: – как Cartier создавал изысканные украшения; – как бренд заслужил титул «ювелира королей и короля ювелиров»; – о самых знаменитых коллекциях и знаковых украшениях, включая легендарные браслеты Love, часы Tank и кольцо-гвоздь; – секреты мастерства Cartier, которые сделали бренд культовым. В стоимость входит: — увлекательное путешествие по истории бренда — приветственный бокал игристого и лёгкие угощения — репортажная съёмка — розыгрыш подарков от партнёров Спикер: Полина Ларина — деятель искусств, создатель клуба искусств PAROLE, сооснователь культурных вечеров с винной дегустацией LARV.

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