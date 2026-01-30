Лекция «История бороды»
Будённовский проспект, 35
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Лекция от замечательной Лерочки Барсук — историка и научного сотрудника РОМК. Зачем растет борода? Как менялась мода на бороду в Европе и России? Шизотеории о силе бороды. Вход свободный. Донат по желанию.
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