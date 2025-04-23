Лекция для кофеманов
Новая земля, улица Седова, 5
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Бесплатно
Возраст 14+
Про событие
Лекция, на которой в участники научатся отличать спешелти от обычного кофе, узнают, как формируется вкус напитка и как его заварить, чтобы было вау. ???23 апреля — 14:00 ??Вход свободный ??Седова, 5 | «Новая Земля»
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