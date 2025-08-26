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Легенды ростовских двориков

Пересечение Пушкинская/Будённовский

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 12+

Про событие

Прогулка по старым ростовским дворам под семейные истории старого города и рассказы о жизни купцов, иностранцев и богемы. Атмосферная прогулка по скрытым от глаз ростовским дворикам и тайным парадным. На экскурсии ты узнаешь: — В каких ростовских дворах растут деревья, пережившие весь 20 век? — А в каких двориках 100 лет назад можно было встретить шарманщиков и старьевщиков? — В каком доме сходила с ума «пионер» психоанализа Сабина Шпильрейн? — Какие дворики скрывают гаражи 100-летней давности: конюшни, каретники? На этой экскурсии участники пойдут тайными тропами ростовчанина, чтобы попасть во дворы и узнать секреты прошлого, которые хранит город. Предварительное бронирование мест обязательно. Количество гостей на экскурсии ограничено. Экскурсовод: Марина Натальян. Cертифицированный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону, сценарист проекта «Город Ростов-Папа», координатор движения «МойФасад», экскурсовод лектория «Маяк».

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