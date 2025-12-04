Лекция о российской парфюмерной классике и феномене «Красной Москвы». Парфюм — это всегда больше, чем аромат. Это история, настроение и образ времени, застывший в прозрачном флаконе. В СССР парфюм был предметом мечты, гордости и тайного очарования: именно так «Красная Москва» и «Ландыш серебристый» стали символами эпохи. На новой лекции «Легенды парфюма. Великие отечественные ароматы» речь пойдёт о судьбе советской парфюмерии: её создателях и феномене бренда «ТЭЖЭ», ставшего символом стиля и тонкости вкуса своего времени. На лекции ты узнаешь: — Почему бренд «ТЭЖЭ» стал знаковым не только для советских женщин, но и для зарубежных коллекционеров? — Какие известные художники создавали рекламу для советских духов? — Чем уникальны композиции «Красной Москвы», «Маски» и «Красного мака»? На лекции ты не только услышишь истории культовых ароматов, но и сможешь почувствовать их — продегустировать редкие композиции и понять, как в каждой из них живёт дух своего времени. Лектор — Михаил Клецкий. Кандидат химических наук, доцент химического факультета ЮФУ, директор Естественнонаучного музея ЮФУ, автор музейной образовательной программы «Человек изобретающий». Предварительное бронирование обязательно. Количество мест ограничено.