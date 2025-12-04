ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Легенды парфюма. Великие отечественные ароматы

Черduck
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 14+

Про событие

Лекция о российской парфюмерной классике и феномене «Красной Москвы». Парфюм — это всегда больше, чем аромат. Это история, настроение и образ времени, застывший в прозрачном флаконе. В СССР парфюм был предметом мечты, гордости и тайного очарования: именно так «Красная Москва» и «Ландыш серебристый» стали символами эпохи. На новой лекции «Легенды парфюма. Великие отечественные ароматы» речь пойдёт о судьбе советской парфюмерии: её создателях и феномене бренда «ТЭЖЭ», ставшего символом стиля и тонкости вкуса своего времени. На лекции ты узнаешь: — Почему бренд «ТЭЖЭ» стал знаковым не только для советских женщин, но и для зарубежных коллекционеров? — Какие известные художники создавали рекламу для советских духов? — Чем уникальны композиции «Красной Москвы», «Маски» и «Красного мака»? На лекции ты не только услышишь истории культовых ароматов, но и сможешь почувствовать их — продегустировать редкие композиции и понять, как в каждой из них живёт дух своего времени. Лектор — Михаил Клецкий. Кандидат химических наук, доцент химического факультета ЮФУ, директор Естественнонаучного музея ЮФУ, автор музейной образовательной программы «Человек изобретающий». Предварительное бронирование обязательно. Количество мест ограничено.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста