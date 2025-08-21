Лекция об истории создания парфюмерных символов эпохи: Dior, Chanel, Yves Saint Laurent и других ароматах XX века. Ароматы — куда больше, чем просто парфюмы, они важные свидетели времени, «память, разлитая во флаконы». Оглянувшись на прошедшие десятилетия, организаторы создали лекцию об абсолютных легендах парфюмерии прошлого века. На лекции-дегустации ты узнаешь, как создавались ароматные шедевры и познакомишься с ними с помощью уникальной коллекции. Особенностью представленных на лекции парфюмов является связь с именами высокой моды и парфюмерии — Шанель и Диор, Баленсиага и Живанши, Ив Сен-Лоран и Скиапарелли, Пиге и Кальвин Кляйн. На лекции ты узнаешь: — Как создавались самые узнаваемые брендовые флаконы? — Что означает «русский гений Шанель N?5»? — Какой аромат этого века признан самым сексуальным? — Какие запахи обожали пионер стиля «new look» Кристиан Диор и актриса Одри Хепбёрн? — Кто из кинозвёзд стал лицами парфюмов XX века? — Какие ароматы запрещали носить посетителям кафе и ресторанов в прошлом веке? Лекция будет интересна всем, кто хочет прикоснуться к результату труда лучших парфюмеров целого столетия и найти для себя новых парфюмерных фаворитов среди неоспоримых легенд. Лектор: Михаил Клецкий. Кандидат химических наук, доцент химического факультета ЮФУ, директор Естественнонаучного музея ЮФУ, автор музейной образовательной программы «Человек изобретающий». Лекция пройдёт при ассистировании Бурова Олега Николаевича, кандидата химических наук, доцента химического факультета ЮФУ. Предварительное бронирование мест обязательно. Количество мест ограничено.