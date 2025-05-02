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Квинтет Майи Гавриловой. Tribute to Ella Fitzgerald

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Квинтет исполнит новую программу «Джаз по-королевски» — тебя не оставят равнодушным. Этот будет вечер элегантности, свинга и драйва, в котором ты сможешь погрузиться в атмосферу настоящего джаза! Трибьют Элле Фицджеральд. В этом году исполнилось 108 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд — её считают одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, она обладательница Президентской медали Свободы. При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок с её записями. Уникальный голос, «чертова дюжина» премий Гремми, полсотни миллионов проданных альбомов. А ещё полвека активной творческой деятельности и непреходящая популярность. Неофициальный титул «Первая леди американской песни» говорит сам за себя. Элла всегда находилась со зрителем в такой тесной связи, что создавалось ощущение диалога на сцене. Квинтет Майи Гавриловой — новый проект, в котором на сцену выйдут одни из лучших джазовых музыкантов юга России, отличающиеся высоким уровнем профессионализма и особым исполнением джазовой музыки! Состав: Майя Гаврилова — вокал Альберт Кандрачьян — фортепиано Олег Великанов — альт-саксофон Юрий Подкользин — бас Алексей Мудраков — ударные

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