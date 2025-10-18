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Квартирник Ивана Борща

Циферблат
проспект Соколова, 46

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Иван Борщ — фронтмен культовой ростовской группы «Доза Радости». Их песни — о любви, мире, о том, что чувствуешь, но не всегда можешь сказать. В субботу тебя приляшают поговорить с Иваном, послушать истории и спеть любимые песни вместе с ним. Вход по тарифам Циферблата.

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