Квартирник Ивана Борща
проспект Соколова, 46
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Иван Борщ — фронтмен культовой ростовской группы «Доза Радости». Их песни — о любви, мире, о том, что чувствуешь, но не всегда можешь сказать. В субботу тебя приляшают поговорить с Иваном, послушать истории и спеть любимые песни вместе с ним. Вход по тарифам Циферблата.
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