Иван Борщ — фронтмен культовой ростовской группы «Доза Радости». Их песни — о любви, мире, о том, что чувствуешь, но не всегда можешь сказать. В субботу тебя приляшают поговорить с Иваном, послушать истории и спеть любимые песни вместе с ним. Вход по тарифам Циферблата.