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Квартирник. 90-е

Линии
улица 18-я Линия, 8

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1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт в театре. Сникерс, Love is, малиновые пиджаки, джинсы-варенки, Юпи, хлеб с маслом и сахаром или первая видеокассета с Чаком Норрисом — у каждого есть его личная, неповторимая и искренняя история счастья из девяностых, когда в сердце кипела беспечная молодость, новизна первых чувств, а в глазах горело смелое безрассудство. Живой вокал, концертный антураж не оставит равнодушным любого зрителя, обещает улыбку и приятное чувство ностальгии. Реж. А. Бахарев

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