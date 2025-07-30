Вечер, где искусство становится игрой. Готов прокачать мозги, узнать много интересного и весело провести вечер? Это будет настоящая интеллектуальная битва, где можно блеснуть эрудицией, вспомнить многое из встреч Культограм, посмеяться с друзьями и открыть для себя новое об искусстве. Вопросы готовили настоящие профи: — Полина Касперович — культуролог и автор проекта «Культограм» — Марина Азатян — художник и искусствовед Собирайте команду от 1 до 6 человек и напиши организатору — тебе расскажут поподробнее об мероприятии и зарезервируют столик. Запечатлит всё волшебство фотограф проекта «Культограм» и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Неочевиные факты об искусстве, остроумные задания — Лёгкие угощения — Бокал игристого — Репортажная съемка Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.