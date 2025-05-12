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Фотовыставка «Культурный код»

Underground Art Studio, улица Баумана, 2/12

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Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки
Фестивали

Про событие

Фотовыставка в рамках фестиваля «Культурный код», который продолжает изучать мнения о Ростове-на-Дону через поэзию и прозу, кино, видео и музыку, живопись и скульптуру, танец и перформанс — через любое искусство. Тут постарались собрать коллекцию самых необычных взглядов на уже привычные места. Выставка работает до 18 мая ежедневно, с 14:00 до 20:00.

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