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Культура Майя, Ацтеков и Инков

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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1900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Встреча из цикла «Мировая художественная культура» с Полиной Касперович. Приходи, если тебе хочется не просто узнать про культуру Майя, Ацтеков и Инков, а почувствовать её атмосферу и унести с собой новые смыслы. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта "Культограм", культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза. Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Погружение в историю; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия.

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