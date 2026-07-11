Встреча из цикла «Мировая художественная культура» с Полиной Касперович. Приходи, если тебе хочется не просто узнать про культуру Майя, Ацтеков и Инков, а почувствовать её атмосферу и унести с собой новые смыслы. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта "Культограм", культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза. Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Погружение в историю; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия.