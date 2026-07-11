Культура Майя, Ацтеков и Инков
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Встреча из цикла «Мировая художественная культура» с Полиной Касперович. Приходи, если тебе хочется не просто узнать про культуру Майя, Ацтеков и Инков, а почувствовать её атмосферу и унести с собой новые смыслы. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта "Культограм", культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза. Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость включено: — Погружение в историю; — Приветственные напитки; — Фоторепортаж во время мероприятия.
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