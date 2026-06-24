Ты узнаешь увлекательные истории о певицах различных эпох: от икон джаза до суперзвёзд сегодняшнего дня. И конечно услышишь их знаменитые хиты в новом звучании. В этот вечер ты узнаешь о творческом пути Эллы Фицджеральд, Джули Лондон, Эми Уайнхаус, Рианны, Анны Герман и других. А также ты погрузишься в атмосферу утончённого джаза и ярких эстрадных песен. Споёт и расскажет увлекательную лекцию Sofia Rossa, яркая певица с завораживающим тембром. Аккомпанемент фортепиано: Ангелина Келешян, очаровательная пианистка, солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова. На лекции-концерте узнаешь: — какой джазовый страндарт был написан всего за четверть часа — как музыка спасла жизнь певице — к какой песне пришлось сочинять слова за 5 минут до записи Спикер: Sofia Rossa — певица, лауреат международных конкурсов. Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: — концерт и увлекательное погружение в историю музыкальных композиций; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.