Разберут неоднозначную личность Коко, её спорные поступки и грандиозные успехи. А выводы о её жизни сделаешь сам. «По-настоящему яркую женщину чёрный не затмит», — Коко Шанель. На этой встрече погрузишься в историю, как девочка, выросшая в бедности, воспитанница монастыря, смогла завершить свою жизнь в роскошных апартаментах парижского Ritz. Узнаешь, кто создал культовые маленькое чёрное платье и Chanel №5. Кто окружал Коко, и как эти люди повлияли на её успех. Поговорят о её любовниках, дружбе с Сальвадором Дали и русском следе в истории модного дома. В неё входит: — приветственный бокал; — сет закусок от ресторана «Лило»; — увлекательное погружение в мир моды и стиля. Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.