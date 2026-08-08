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Культограм: Китай. Культура, которая пережила время

Асторис, Буденновский проспект, 49/97

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Поговорят о культуре Поднебесной. Узнаешь, почему именно так называют свою землю китайцы. Что скрывается за Великой Китайской стеной? Как рождались легендарные философские учения? Почему драконы стали символом силы, а шёлк — сокровищем целой эпохи? Приходи на увлекательную встречу, посвящённую культуре Древнего Китая. Тебя ждут захватывающие истории о традициях, мифах, искусстве, изобретениях и мудрости одной из самых древних цивилизаций мира. Ты узнаешь, как жили люди тысячи лет назад, во что верили, что ценили и какое наследие оставили современному миру. В стоимость включено: — Погружение в историю; — Лёгкие закуски; — Бокал игристого или лимонад; — Фоторепортаж во время мероприятия. При выборе от 5 билетов действует скидка 10% Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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