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Культограм: Hermes

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

5 лет Культограм. 1 июля у проекта Культограм день рождения, предлагают отметить это событие яркой премьерой. На вечере поговорят о том, как дом с конным прошлым превратился в символ тихой власти, почему за сумками охотятся как за артефактами и что вообще скрывается за этим магическим «это же Hermes». В стоимость входят: — увлекательный рассказ о модном доме; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка; — подарок каждому гостю вечера Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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