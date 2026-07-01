5 лет Культограм. 1 июля у проекта Культограм день рождения, предлагают отметить это событие яркой премьерой. На вечере поговорят о том, как дом с конным прошлым превратился в символ тихой власти, почему за сумками охотятся как за артефактами и что вообще скрывается за этим магическим «это же Hermes». В стоимость входят: — увлекательный рассказ о модном доме; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка; — подарок каждому гостю вечера Спикер: Полина Касперович Сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.