Четвертая встреча из нашего нового цикла «Мировая художественная культура» с Полиной Касперович. Приходите, если вам хочется не просто узнать про Древнюю Грецию, а почувствовать её атмосферу и унести с собой новые смыслы. На встрече ты узнаешь: — как и зачем появился театр; — какими были настоящие Древние Олимпийские игры; — сколько Чудес света связано с греческим миром и почему вокруг них до сих пор идут споры; — почему Аид — не злодей, а самый спокойный и эффективный «менеджер» античного мира; — над чем смеялись древние греки; И почему греки не называют себя греками. В стоимость включено: — Погружение в историю Древней Греции; — Приветственные напитки и угощения; — Фоторепортаж во время мероприятия.