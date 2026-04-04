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Культограм: Древняя Греция

Астор, Буденновский проспект, 49/97

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Четвертая встреча из нашего нового цикла «Мировая художественная культура» с Полиной Касперович. Приходите, если вам хочется не просто узнать про Древнюю Грецию, а почувствовать её атмосферу и унести с собой новые смыслы. На встрече ты узнаешь: — как и зачем появился театр; — какими были настоящие Древние Олимпийские игры; — сколько Чудес света связано с греческим миром и почему вокруг них до сих пор идут споры; — почему Аид — не злодей, а самый спокойный и эффективный «менеджер» античного мира; — над чем смеялись древние греки; И почему греки не называют себя греками. В стоимость включено: — Погружение в историю Древней Греции; — Приветственные напитки и угощения; — Фоторепортаж во время мероприятия.

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